الرياض 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واستوج صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية أمس الفائزين في منافسات اليوم الثاني من كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للفروسية التي انطلقت الخميس الماضي بتنظيم الاتحاد السعودي للفروسية بمشاركة أكثر من ١٠٠ فارس وفارسة يمثلون 6 دول مختلفة بمركز العيد في مدينة الرياض.وشهدت منافسات الأمس إقامة 5 أشواط، تم تخصيص الأول والثاني منها لأجيال المستقبل وهي الفئة العمرية الأقل سنًا.وتمكن الفارس خالد الهادي من تحقيق المركز الأول، وحل ثانياً الفارس مشعل الحربي، ويليه الفارس فهد الجعيد في المركز الثالث في الشوط المخصص للفئة العمرية الأقل .وفي الشوط المتوسط حقق الفارس سلمان العجمي المركز الأول، وأتى الفارس صالح بن عميرة بالمركز الثاني يليه في المركز الثالث الفارس عبدالله الراجحي.وفي منافسات الشوط التأهيلي لكأس اللجنة الأولمبية حقق المركز الأول الفارس خالد المبطي وحل ثانياً الفارس بدر الفرد و في المركز الثالث الفارس ناصر الشواف.// انتهى //17:35ت م0081