عام / غينيا تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 1442/3/14 هـ الموافق 2020/10/31 م واس
كوناكري 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020م واس
سجلت غينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالة وفاة واحدة .
واوضحت الوكالة الوطنية للسلامة الصحية التي تعنى بمكافحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" في غينيا ، أن هذه النتائج سجلت بعد إجراء اختبارات على 441 عينة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 11 الف و530 حالة إصابة و71 حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي.
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