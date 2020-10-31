كوناكري 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020م واسسجلت غينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالة وفاة واحدة .واوضحت الوكالة الوطنية للسلامة الصحية التي تعنى بمكافحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" في غينيا ، أن هذه النتائج سجلت بعد إجراء اختبارات على 441 عينة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 11 الف و530 حالة إصابة و71 حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي.// انتهى //17:44ت م0082