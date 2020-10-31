عمّان 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسقدمت الحكومة الالمانية اليوم، 394 مليون يورو مساعدات للأردن لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ولإقامة مشاريع تنموية ذات أولوية بقطاعات التعليم والمياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والتدريب المهني والتعليم التقني والبيئة.وقالت وزارة التخطيط الأردنية قي بيان : إن المساعدات ستصرف خلال السنوات المقبلة، لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ومشاريع ضمن خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية، وأُخرى استجابة للتحديات الناتجة عن أزمة كورونا .// انتهى //17:51ت م0084