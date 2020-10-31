بيروت 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 621.08 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 76 ألفاً و70 سهماً، بقيمة مليون و100 ألف دولار أميركي ، مقابل 42 ألفاً و934 سهماً، بقيمة 3951 ألفاً و601 دولارا أمريكي بنهاية الأسبوع السابق .كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة في السوق إلى 6.36 مليار دولار، بتراجع من 6.39 مليار دولار الأسبوع الماضي .// انتهى //17:54ت م0085