اقتصادي / بورصة بيروت تختتم أسبوعها على تراجع
السبت 1442/3/14 هـ الموافق 2020/10/31 م واس
بيروت 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس
اختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 621.08 نقطة.
وبلغ معدل الأسهم المتداولة 76 ألفاً و70 سهماً، بقيمة مليون و100 ألف دولار أميركي ، مقابل 42 ألفاً و934 سهماً، بقيمة 3951 ألفاً و601 دولارا أمريكي بنهاية الأسبوع السابق .
كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة في السوق إلى 6.36 مليار دولار، بتراجع من 6.39 مليار دولار الأسبوع الماضي .
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