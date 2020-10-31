جيزان 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 مينظم كل من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان ومجلس الجمعيات الأهلية بجازان غدًا ، ورشة عمل بعنوان " تمكين المرأة في قطاع التنمية الاجتماعية "، وذلك ضمن سلسلة لقاءات " ملتقى نماء " .ويهدف اللقاء الافتراضي الذي تقدمه مدير عام برنامج بناء القدرات بمؤسسة الملك خالد إلهام الصنيع ، لتطوير منسوبي الجمعيات الأهلية .ويشمل "ملتقى نماء" عددًا من الأوراق وورش العمل المتخصصة الهادفة لإثراء العمل غير الربحي وتنمية قدرات الجمعيات الأهلية بجازان من خلال التعرف على أفضل الممارسات في مجال إدارة العمل الاجتماعي ، وتنمية قدرات ومعارف منسوبي الجمعيات الأهلية والوقوف على التجارب النوعية الملهمة في مجال قطاع التنمية الاجتماعية .// انتهى //18:57ت م0092