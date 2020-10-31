اجتماعي / "تمكين المرأة في قطاع التنمية الاجتماعية".. ورشة عمل بجازان غدًا
السبت 1442/3/14 هـ الموافق 2020/10/31 م واس
جيزان 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م
ينظم كل من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان ومجلس الجمعيات الأهلية بجازان غدًا ، ورشة عمل بعنوان " تمكين المرأة في قطاع التنمية الاجتماعية "، وذلك ضمن سلسلة لقاءات " ملتقى نماء " .
ويهدف اللقاء الافتراضي الذي تقدمه مدير عام برنامج بناء القدرات بمؤسسة الملك خالد إلهام الصنيع ، لتطوير منسوبي الجمعيات الأهلية .
ويشمل "ملتقى نماء" عددًا من الأوراق وورش العمل المتخصصة الهادفة لإثراء العمل غير الربحي وتنمية قدرات الجمعيات الأهلية بجازان من خلال التعرف على أفضل الممارسات في مجال إدارة العمل الاجتماعي ، وتنمية قدرات ومعارف منسوبي الجمعيات الأهلية والوقوف على التجارب النوعية الملهمة في مجال قطاع التنمية الاجتماعية .
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18:57ت م
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