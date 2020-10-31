الخرطوم 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسبدأ رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد اليوم، زيارة رسمية إلى العاصمة السودانية الخرطوم،يرافقه وفد رفيع المستوى يضم قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات ومديرى الإدارات التخصصية.ومن المنتظر أن يجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية خلال الزيارة العديد من اللقاءات الهامة على صعيد التعاون العسكرى والأمنى، وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.//انتهى//19:17ت م0096