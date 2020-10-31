طرابلس 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة " 5 + 5 " ستعقد أول اجتماعاتها داخل ليبيا في الفترة بين الثاني والرابع من نوفمبر المقبل، للمرة الأولى .وأوضحت البعثة في بيان أن الاجتماع سيعقد في مدينة غدامس، إذ تأتي هذه الجولة من المحادثات بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 أكتوبر الجاري في جنيف .وأشارت البعثة إلى أن اللجنة ستبحث بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، والمشاركون في اللقاء آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار، حسب البعثة .// انتهى //19:20ت م0098