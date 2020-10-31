سياسي / العراق ومصر يوقعان على 15 مذكرة تفاهم في إطار اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة
السبت 1442/3/14 هـ الموافق 2020/10/31 م واس
بغداد 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس
وقّع العراق ومصرفي بغداد اليوم على 15 مذكرة تفاهم شملت مختلف مجالات التعاون الثنائي بين البلدين .
ووقع المذكرات وزراء عراقيون مع نظرائهم المصريين من خلال مراسم رسمية حضرها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس وزراء مصرالدكتورمصطفى مدبولي .
وأفادت " وكالة الأنباء العراقية الرسمية" بان هذه المذكرات التي اضيفت إلى محضراجتماع اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة التي عقدت في بغداد في وقت سابق اليوم, شملت التعاون بين البلدين في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية والبورصة .
وأضافت أن رئيسا وزراء العراق ومصر عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا عبرا فيه عن رغبة بلديهما في بناء افضل العلاقات واوسع مجالات التعاون الثنائي في مختلف المجالات , وأكدا أن مذكرات التفاهم التي وقعها البلدان اليوم ستسرع في تفعيل المشروعات المشتركة .
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19:41ت م
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