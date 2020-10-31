الرياض 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واستغلب فريق الهلال على ضيفه فريق ضمك بنتيجة 2 - 0 اليوم في الجولة الثالثة "رئاسة العشرين" لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.سجل هدفي المباراة لاعب الهلال بافيتيمبي غوميز عند الدقائق 17 و 60.وبهذه النتيجة أصبح رصيد الهلال 7 نقاط في المركز الثاني، فيما بقي ضمك دون نقاط في المركز الخامس عشر ما قبل الأخير.// انتهى //21:31ت م0104