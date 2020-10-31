أبها 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسخسر فريق الاتفاق من مضيفه أبها بنتيجة 2 - 3 اليوم في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثالثة "رئاسة العشرين" لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.وكان فريق أبها قد تقدم عن طريق لاعبه كارلوس عند الدقيقة الـ 23، ليضيف زميله قودوين الهدف الثاني في الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بتقدم أبها بهدفين دون رد .وتمكن لاعب أبها معاذ عفانه في الشوط الثاني من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 71، فيما سجل للاتفاق لاعبه حامد الغامدي عند الدقيقة 79، وأضاف زميله عبدالله السالم الهدف الثاني في الدقيقة 92، لتنتهي المباراة لصالح أبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين للاتفاق.وبهذه النتيجة أصبح رصيد أبها 4 نقاط في المركز التاسع، فيما بقي الاتفاق على رصيده السابق بـ 6 نقاط في المركز الخامس.// انتهى //21:37ت م0106