الرياض 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واستصدّر فريق الأهلي ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد نهاية الجولة الرابعة التي أقيمت اليوم، وارتفع رصيده إلى 12 نقطة، فيما حل الهلال بالمركز الثاني بـ 11 نقطة، وجاء الترجي في المركز الثالث بـ 10 نقاط، ثم الاتحاد رابعًا بـ 7 نقاط.وتغلب الأهلي على السلام بـ 3 - 0، فيما حسم الهلال مواجهة الوحدة بـ 3-2، وتفوق الترجي على الاتحاد بـ 3-0، فيما فاز ضمك على النصر 3-2، وتغلب الفيصلي على الخليج بثلاثة أشواط مقابل شوطين.// انتهى //21:45ت م0111