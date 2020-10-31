‏القاهرة 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واستعادل فريق بيراميدز لكرة القدم أمام ضيفه المقاولون العرب بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة أصبح رصيد بيراميدز 65 نقطة في المركز الثالث، والمقاولون 54 نقطة في المركز الرابع، وسيلعب الفريقان في الكونفدرالية التي يتأهل إليها صاحبا المركزين الثالث والرابع في الموسم الحالي.// انتهى //22:20ت م0113