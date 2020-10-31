تبوك 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسأكملت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها ، استعداداتها للحالة المطرية المتوقعة - بمشيئة الله - على المنطقة خلال الأيام القادمة ، حيث اطلع أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ على خطة أمانة المنطقة التي اشتملت على جاهزية فرق وآليات الأمانة والإدارات المعنية فيها.وقامت الأمانة بتجهيز 48 وايت شفط لتجمعات المياه ، و 26 معدة ، و 250 عامل استعداداً لأي طارئ لاقدّر الله ، وتفعيل التواصل والتنسيق مع الشركاء من الجهات الحكومية المتخصصة ومركز الأزمات والكوارث ، وفق خطة تضمنت الاستعداد الاستباقي للحالة المطرية ، ومتابعة درجة جاهزية وكفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار ، وإجراءات الصيانة الدورية لمنافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات ، وإزالة أي عوائق فيها ، وتجهيز جميع الآليات والمعدات وفرق العمل الميدانية لتلافي أخطار الأمطار والسيول الناتجة عنها في جميع مدن ومحافظات المنطقة ، وذلك وفق خطط الطوارئ المعدة سابقاً ، التي تتضمن جمع بيانات دقيقة عن المواقع الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار وغير المخدومة بشبكات التصريف.يذكر أن أمانة تبوك رفعت جاهزية مركز البلاغات 940 ، لاستقبال الملحوظات والشكاوى على مدار الساعة , بالإضافة إلى تطبيق البلاغات الجغرافية ، وأرقام استقبال بلاغات "الواتس أب" ، وحسابات الأمانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كما تستقبل الملحوظات من مركز العمليات المشترك وتنقلها إلى فرق العمل في الميدان لمعالجتها على الفور.// انتهى //22:28ت م0115