المهد 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واستدشن إدارة التعليم بمحافظة المهد في المدينة المنورة، ممثلة في قسم الاختبارات والقبول، غداً، ملتقى إثرائياً عبر الاتصال المرئي تحت مسمى "الملتقى الإثرائي لأدوات التقويم المتنوعة"، تستهدف منه المشرفين والمشرفات التربويين وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات.ويتطرق الملتقى لثلاثة محاور لأدوات التقويم المتنوعة تشمل ورقة عمل " المهمات الأدائية "، وورقة عمل أخرى عن " الواجبات المنزلية "، وورقة عمل ثالثة تتحدث عن " المشاركة الصفية "..وأوضح مدير تعليم المهد محمد بن علي القحطاني أن هذا الملتقى يأتي امتداداً لحزمة من البرامج والملتقيات التي نفذتها إدارة التعليم، المهتمة بقياس وتقويم نواتج التعلم والعمل على تحسينها بشكل مستمر بما يتوافق مع تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.وبيّن أن أوراق العمل المقدمة في الملتقى تتناول الأدوات التقويم المتنوعة، بدايةً بالمهمات الأدائية المعنية بالمهام الموكلة للطالب، على غرار الأنشطة والاستقصاء والخرائط المفاهيمية والذهنية، والتطبيقات العملية وملف الأعمال، وملف الإنجاز الإلكتروني والمشروعات والبحوث والزيارات الميدانية، وفق طبيعة المادة الدراسية، مشيراً إلى ورقة العمل الثانية في الملتقى التي تتحدث عن الواجبات المنزلية وتبين التكليفات القصيرة التي تطلب من الطالب لقياس مهارة أو هدف محدد كالمطويات والتدريبات والمسائل المنزلية الورقية والإلكترونية، وورقة العمل الثالثة تتحدث عن المشاركة الصفية للطالب والطالبة من حيث التفاعل داخل الصف واستخدام مصادر التعلُّم والتدريبات الصفية.// انتهى //23:07ت م0119