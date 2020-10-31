جدة 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واستغلّب فريق الاتحاد على النادي الأهلي بنتيجة 2-0 اليوم في الجولة الثالثة "جولة رئاسة العشرين" لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.وتقدم الاتحاد مبكراً عن طريق اللاعب البرازيلي رومارينهو عند الدقيقة الثامنة، ليعزز النتيجة زميله رودريغيز عند الدقيقة الـ 18، ليمنحا فريقهم الفوز الأول في المسابقة من 3 جولات ويصبح رصيده 4 نقاط في المركز السابع، فيما بقي الأهلي على رصيده السابق بـ 6 نقاط في المركز السادس.// انتهى //23:09ت م0120