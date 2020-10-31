الطائف 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسبدأت أمانة الطائف حملتها الميدانية لتغيير الواجهات القديمة للمحال التجارية بالهدا والشفا واستبدالها بالهوية العمرانية الموحّدة لمعالجة مظاهر التشوّه البصري ، لتسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري فيها.واستهدفت الحملة الكتابات المشوهة للمظهر العام واللوحات الدعائية العشوائية وطلاء أرصفة الطرق ، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة من الأمانة ، التي عالجت خلال العام الماضي أكثر من 32 ألف مظهر من مظاهر التشوه البصري.وأوضحت الأمانة أنها تسعى لتوحيد هوية لوحات المحال التجارية مراعاة للجانب الجمالي والتراثي للمحافظة ، ومعالجة وضعها الحالي الذي سبّب حالة من التشوه البصري ، كما لاقت المبادرة تفاعلا كبيرا من بعض أصحاب المحال التجارية الذين تعاونوا مع الأمانة في كل ما يخدم المصلحة العامة وخصوصاً بأن الهدا والشفا تعدان من الواجهات السياحية التي تجذب الزوار والسياح في كل عام ، مؤكدة أن الأمانة أهابت بالمواطنين والمقيمين التعاون معها لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية عبر الهاتف المجاني 940.// انتهى //23:42ت م0121