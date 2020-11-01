لندن 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسأعلنت بريطانيا اليوم فرض إغلاق عام في البلاد لمدة أربعة أسابيع ابتداءً من الخميس القادم وحتى 2 ديسمبر المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في مؤتمر صحفي متلفز: "بدون الإجراءات والتدابير الجديدة، يمكننا أن نرى عدد الوفيات في هذا البلد يصل إلى عدة آلاف في اليوم"، آملاً في التوصل إلى لقاح العام المقبل.// انتهى //01:10ت م0125