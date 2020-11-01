تونس 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسأنقذت وحدات من خفر السواحل التونسي 14 مهاجرًا غير شرعي في البحر بمحافظتي صفاقس.وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم، أن عناصرها أنقذت 14 مهاجرًا غير شرعي على بعد 48 كيلومتر وسط البحر جنوب شواطئ جزيرة قرقنة بمحافظة صفاقس، وذلك بعد تسرب المياه إلى مركبهم، حيث كانوا في طريقهم الى اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.من جانب آخر أفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن وحداتها بمدينة حلق الوادي بتونس العاصمة أوقفت 18 شخصًا، داخل الميناء، بصدد تحين فرصة الصعود على متن إحدى البواخر الراسية، قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة.ولفت البيانان الانتباه إلى التحفظ على المجموعتين المهاجرتين لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.// انتهى //01:16ت م0126