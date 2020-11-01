‏القاهرة 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسفاز فريق الأهلي لكرة القدم على مضيفه طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد الأهلي بمدينة السلام، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم "2019-2020".وبهذا الفوز أصبح رصيد الأهلي 89 نقطة في الصدارة ليتوج بدرع الدوري المصري لكرة القدم للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند 41 نقطة في المركز الثاني عشر.// انتهى //01:31ت م0127