رياضي/ سمو الأمير فهد بن جلوي يتوج أبطال كأس الأولمبية السعودية للفروسية
الأحد 1442/3/15 هـ الموافق 2020/11/01 م واس
الرياض 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس
حقق الفارس السعودي مشاري الحربي كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للفروسية ، في ختام منافسات البطولة ، التي أقيمت على ميدان مركز العيد للفروسية بالرياض على مدى ثلاثة أيام ، بمشاركة أكثر من 100 فارس و فارسة يمثلون 6 دول من مختلف القارات.
وتسلم الحربي كأس البطولة من صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، و بحضور الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية ، بعد أن أنهى الشوط الختامي بزمن 74:78 ثانية وبدون أخطاء.
ونال الفارس سعد العجمي المركز الثاني بزمن 76:17 ثانية وبدون أخطاء ، بينما حقق الفارس عبدالله الشربتلي كأس المركز الثالث بأربعة أخطاء و بزمن 72.21 ثانية.
وقدم سمو الأمير فهد بن جلوي شكره للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على دعمها اللامحدود للرياضة بشكل عام و رياضة الفروسية بشكل خاص في ظل متابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.
وهنأ سموه الاتحاد السعودي للفروسية على نجاح البطولة ، مشدداً على القيم الثقافية و الرياضية لرياضة الفروسية كونها الرياضة التي شرفت المملكة من خلال تحقيقها لميداليتين أولمبيتين ، مؤكداً أن إقامة مثل هذة البطولات
يسهم في رفع كفاءة هذة الرياضة لاسيما أن المملكة مقبلة على استضافة كأس العالم للفروسية في العام 2024م.
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