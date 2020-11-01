واشنطن 14 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، بدعم التكسير الهيدروليكي وتقنيات الطاقة الأخرى لحماية الوظائف والفرص الاقتصادية والأمن الوطني الأمريكي.وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض اليوم، أن توجيه الرئيس ترامب جاء بسبب الدعوات العامة لحظر هذه التقنيات أو تقييدها، مشيراً إلى أن الرئيس وجه إدارته لتقييم الآثار المحتملة لمثل هذا الحظر أو القيود على المواطنين الأمريكيين.وأفاد البيان أن الإدارة ستقوم بتقييم العواقب المحتملة لحظر التكسير الهيدروليكي - مثل فقدان الوظائف - على الأمريكيين الذين يستفيدون بشكل مباشر أو غير مباشر من صناعة الطاقة والصناعات الأخرى، بما في ذلك التعدين من أجل الرمال والمعادن الأخرى.// انتهى //02:20ت م0130