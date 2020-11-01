‏القاهرة 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 170 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 8 حالات وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن 99 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99452 حالة.وأشار "مجاهد" إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 107555 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6266 حالة وفاة.// انتهى //02:32ت م0131