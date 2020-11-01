كينشاسا 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31اكتوبر 2020 م واسقُتل 17 شخصًا في هجوم مسلح على منطقة بوليكي باقليم كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.وأكد الجيش الكونغولي وقوع الهجوم، فيما انحت السلطات المحلية باللوم على مقاتلي جماعة مسلحة.وأشارت إحصاءات للأمم المتحدة إلى أن جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة الأوغندية المسلحة التي تنشط في شرق الكونغو منذ التسعينات قتلت أكثر من ألف مدني منذ بداية 2019 على الرغم من الحملات العسكرية المتكررة لتدميرها.وتزايدت الهجمات الانتقامية ضد المدنيين بشكل كبير منذ أن بدأ الجيش قبل عام عملية ضد القوات الديمقراطية المتحالفة وطردها من عدة قواعد بالقرب من الحدود الأوغندية.// انتهى //02:58ت م0132