واشنطن 14 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 99,750 إصابة مؤكدة و 1,009 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 9,024,298 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 229,109 حالة وفاة.// انتهى //05:04ت م0134