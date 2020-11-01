عام / الولايات المتحدة تسجل 99,750 إصابة مؤكدة و 1,009 حالة وفاة بفيروس كورونا
الأحد 1442/3/15 هـ الموافق 2020/11/01 م واس
واشنطن 14 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 99,750 إصابة مؤكدة و 1,009 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 9,024,298 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 229,109 حالة وفاة.
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