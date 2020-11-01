سيئول 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واستراجعت الشحنات الصادرة من كوريا الجنوبية بنسبة 3.6% في أكتوبر مقارنة بالعام الذي سبقه ،لتقطع بذلك انتعاشًا وجيزًا في الشهر السابق ، حسبما أظهرت بيانات صادرة اليوم ، بسبب عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم وقلة أيام العمل.وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة ، فقد بلغت قيمة الشحنات الصادرة 44.9 مليار دولار في الشهر الماضي، مقارنة بـ 46.6 مليار دولار قبل عام.وانخفضت الواردات بنسبة 5.8% إلى 39 مليار دولار ، مما أدى إلى تحقيق الفائض التجاري قدره 5.9 مليار دولار.وأضافت وزارة التجارة الكورية أن وتيرة التعافي قد تكون معتدلة بالنسبة للاقتصاد المدفوع بالتجارة لأن موجات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا اجتاح مؤخرا الولايات المتحدة والدول الأوروبية.// انتهى //06:27ت م0005