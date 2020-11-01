طرابلس 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على لقاء رئيس المجلس فائز السراج، مع المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، وتم بحث الخطوات المقبلة لاستئناف المسار السياسي لحل الأزمة الليبية وفقا لمخرجات مؤتمر برلين، وأكدا على أن ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده في تونس، يمثل فرصة تاريخية، ليقرر الساسة الليبيون مسار التحرك نحو حل سياسي دون تدخل خارجي.وأشارت الصحف إلى وصول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والوفد المرافق، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء عدد من المسؤولين المصريين؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة ، مشيرة الى أن عقيله سوف يبحث مع رئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، لبحث خطوات استئناف الحوار بتونس وتطبيق الاتفاق العسكري.وبينت الصحف إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم ، أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ستعقد أول اجتماعاتها داخل ليبيا في الفترة بين الثاني والرابع من نوفمبر المقبل، للمرة الأولى ،موضحة أن الاجتماع سيعقد في مدينة غدامس، إذ تأتي هذه الجولة من المحادثات بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 أكتوبر الجاري في جنيف.ونوهت الصحف إلى تأكيد المحكمة الجنائية الدولية أن ليبيا لا تزال ملزمة بالقبض على سيف الإسلام القذافي وتقديمه إلى المحكمة، مشيرة إلى أن الجهود التي بذلتها حكومة الوفاق لم تفلح حتى الآن في تأمين القبض عليه، مكرره دعوتها إلى سيف القذافي بتسليم نفسه فورًا إلى السلطات الليبية المختصة حتى يتسنى نقله إلى المحكمة.وعرجت الصحف على بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم ،ودعوتها أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ستعقد أول اجتماعاتها داخل ليبيا في الفترة بين الثاني والرابع من نوفمبر المقبل، للمرة الأولى، موضحة أن الاجتماع سيعقد في مدينة غدامس، إذ تأتي هذه الجولة من المحادثات بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين بالأسبوع الماضي في جنيف.// انتهى //06:37ت م0007