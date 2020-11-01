سيئول 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم أنه تم رصد 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع الإجمالي إلى 26 الفا و 635 شخصا.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الإصابات الجديدة شملت 101 إصابة محلية و23 إصابة وافدة من القادمين من الخارج.وأفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية بتعافي 46 مريضا إضافيا من كوفيد19- بصورة تامة ليبلغ إجمالي المتعافين من المرض 24 الفا و357 حالة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب.كما رصدت السلطات الصحية حالتي وفاة اضافيتين من كوفيد19- ليبلغ إجمالي عدد المتوفين من المرض 466 شخصا.// انتهى //06:37ت م0008