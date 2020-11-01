الرياض 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :برعاية الملك.. انطلاق المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع.. الأحد المقبل.القيادة تهنئ رئيس الجزائر بذكرى اليوم الوطني.أمير القصيم يثمّن تتويج مركز الأمير سلطان بجائزة البروفيسور محمد الفقيه.نـزاهـة.. بلا هــوادة.آل الشيخ يتفقد مجمع الملك فهد ويدشّن عدداً من المشروعات.402 إصابة كورونا مؤكدة جديدة.. والتعافي 433 حالة.السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان الدولية في شرم الشيخ.خالد الشمري وزيراً مفوضاً في وزارة الخارجية.زرع مئات الشتلات في ساحات قرى سدير.تأمين كسوة الشتاء لـ39.156 من أبناء وأسر جمعية إنسان.ميـداليـة الاسـتحقاق من الدرجة الثالثة لـ25 مقيماً.إنجلترا تستعد لإعادة فرض حجر.. وأوروبا تشدد تدابيرها.جيش الاحتلال يهاجم المزارعين الفلسطينيين بالغاز السام.أرمينيا تطلب من روسيا التدخل في الحرب ضد أذربيجان.واشنطن تتحصن خشية عنف «الانتخابات».السودان: «اتفاق تاريخي» مع أميركا حول إعادة الحصانة السياسية.// يتبع //07:04ت م0010