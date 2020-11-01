وكتبت صحيفة "البلاد" تحت عنوان ( قيادة حكيمة ) : تميزت علاقات المملكة بعالمها العربي طوال مسيرتها المباركة وحتى هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالحرص على تعزيز وحدة الصف العربي وتبادل المنافع والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل والسعي لما فيه مصلحة شعوبه بعيداً عن كل ما يعكر صفوه ويهدد أمنه وسلامته.وقالت أن المملكة قدمت وما زالت تقدم كل مافي وسعها لمساعدة أشقائها ومساندتهم في كافة الظروف دون منٍّ أو أذى انطلاقاً من نهجها القويم ومبادئها الراسخة ومرتكزات سياستها الخارجية ورغبتها الأكيدة في تعزيز العمل المشترك وحشد الجهود والطاقات لمواجهة التحديات والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.وبينت أن افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء المصرية أمس يأتي في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتنمية شبه جزيرة سيناء وتقديراً لدوره، حفظه الله، في تعزيز مسيرة العلم والتنمية والتقدم محليًا وعربيًا ودوليًا ،خاصة وأن علاقات البلدين تتميز بالقوة والاستمرارية نظراً لمكانتهما وقدراتهما الكبيرة على كافة الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.وختمت :وتصنف جامعة الملك سلمان الدولية ضمن الجامعات الذكية، التي تركز على التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتحقيق الجودة والتميز والارتقاء وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة مما سيكون له أبلغ الأثر في تعزيز جسور التعاون والتواصل وتجسيداً للمواقف المشرفة للمملكة.// انتهى //07:29ت م0014