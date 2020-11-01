جيزان 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واستنظم غرفة جازان بالتعاون مع وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف " يوم غد الاثنين لقاءً تعريفياً لشرح آليات برامج دعم التوظيف الجديدة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.وأوضح الأمين العام للغرفة الدكتور ماجد الجوهري، أن اللقاء يأتي ضمن المبادرات التثقيفية والبرامج التوعوية الهادفة إلى تعزيز جوانب الشراكة الفاعلة والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق تطلعات مجتمع جازان ويلبي طموحات رجال وسيدات ورواد الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.// انتهى//07:43ت م0015