المدينة المنورة 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 اكتوبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي العلا والعيص .وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة التاسعة مساءً .// انتهى//08:59ت م0016