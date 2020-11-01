عام / "الأرصاد" : أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الأحد 1442/3/15 هـ الموافق 2020/11/01 م واس
المدينة المنورة 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 اكتوبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي العلا والعيص .
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة التاسعة مساءً .
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