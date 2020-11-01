كانبيرا 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسأعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي انكماش الاقتصاد الأسترالي بنسبة 0.3% في العام المالي 2019-2020م.وقال البيان إن إنتاجية العمل في استراليا خلال هذا العام المالي ارتفعت بنسبة 0.5% ونسبة ادخار الأسر الاسترالية ارتفعت إلى 10.3% ، كما ارتفع صافي الثروة الوطنية بقيمة 828 مليار دولار استرالي إلى 12.9 تريليون دولار استرالي.// انتهى //08:59ت م0017