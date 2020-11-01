اقتصادي / الاقتصاد الأسترالي ينكمش بنسبة 0.3%
الأحد 1442/3/15 هـ الموافق 2020/11/01 م واس
كانبيرا 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس
أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي انكماش الاقتصاد الأسترالي بنسبة 0.3% في العام المالي 2019-2020م.
وقال البيان إن إنتاجية العمل في استراليا خلال هذا العام المالي ارتفعت بنسبة 0.5% ونسبة ادخار الأسر الاسترالية ارتفعت إلى 10.3% ، كما ارتفع صافي الثروة الوطنية بقيمة 828 مليار دولار استرالي إلى 12.9 تريليون دولار استرالي.
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