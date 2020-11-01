الطائف 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات اضم، والطائف، وميسان، والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبهانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساءً .ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.// انتهى //09:11ت م0018