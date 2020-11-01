عام / زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب شرق إندونيسيا
الأحد 1442/3/15 هـ الموافق 2020/11/01 م واس
جاكرتا 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس
ضرب زلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر صباح اليوم شرق إندونيسيا .
وذكر مركز الزلازل وموجات المد العاتية "تسونامي" في بيان إن مركز الزلزال كان على بعد 234 كيلومترا غرب بلدة ساوملاكي في جزيرة يامدينا في إقليم مالوكو، و على عمق 197 كيلومترا في بحر باندا بشرق إندونيسيا.
ولم ترد أي تقارير فورية حول وقوع إصابات أو أضرار مادية .
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