جاكرتا 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسضرب زلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر صباح اليوم شرق إندونيسيا .وذكر مركز الزلازل وموجات المد العاتية "تسونامي" في بيان إن مركز الزلزال كان على بعد 234 كيلومترا غرب بلدة ساوملاكي في جزيرة يامدينا في إقليم مالوكو، و على عمق 197 كيلومترا في بحر باندا بشرق إندونيسيا.ولم ترد أي تقارير فورية حول وقوع إصابات أو أضرار مادية .// انتهى //09:44ت م0019