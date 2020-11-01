نجران 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسأطلقت جامعة نجران، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، أمس برنامج الدورات التدريبية المهنية عن بعد للمعلمين والمعلمات في مرحلته الخامسة.وتضمن البرنامج في يومه الأول على دورتين الأولى بعنوان " مسابقات التميز ومهارات النجاح" بهدف إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين في القدرة على تحقيق مراكز متقدمة في المسابقات .وهدفت الدورة الثانية " الكفايات التخصصية لمعلمي العلوم"، إلى تنمية معارف ومهارات المشاركين في القدرة على اجتياز اختبار الكفايات التخصصية لمعلمي العلوم.// انتهى //09:58ت م0020