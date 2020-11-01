عام / جامعة نجران تُطلق برنامج الدورات التدريبية المهنية للمعلمين والمعلمات
الأحد 1442/3/15 هـ الموافق 2020/11/01 م واس
نجران 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس
أطلقت جامعة نجران، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، أمس برنامج الدورات التدريبية المهنية عن بعد للمعلمين والمعلمات في مرحلته الخامسة.
وتضمن البرنامج في يومه الأول على دورتين الأولى بعنوان " مسابقات التميز ومهارات النجاح" بهدف إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين في القدرة على تحقيق مراكز متقدمة في المسابقات .
وهدفت الدورة الثانية " الكفايات التخصصية لمعلمي العلوم"، إلى تنمية معارف ومهارات المشاركين في القدرة على اجتياز اختبار الكفايات التخصصية لمعلمي العلوم.
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