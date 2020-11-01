المدينة المنورة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسقدّم مستشفى الملك فهد العام في المدينة المنورة والمراكز التابعة له الخدمات الصحية لـ 102,865 مراجعاً ، وذلك خلال الربع الثالث من هذا العام 2020 .واستقبلت طوارئ المستشفى 31,889 مراجعاً, فيما استقبلت العيادات الخارجية 46,307 مراجعين في العديد من العيادات التخصصية الطبية .وبينت إحصائيات المراكز التابعة للمستشفى استقبال مركز السكر 10,908 مراجعين خلال الفترة ذاتها ، واستفاد 2500 مراجع من عيادات مركز الأسنان التخصصي, و تم عمل 11,261 جلسة غسيل كلوي في مركز الملك عبدالعزيز لمرضى الكلى .// انتهى //10:02ت م0021