عام / أكثر من 100 الف مستفيد من خدمات مستشفى الملك فهد العام في المدينة المنورة
الأحد 1442/3/15 هـ الموافق 2020/11/01 م واس
المدينة المنورة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس
قدّم مستشفى الملك فهد العام في المدينة المنورة والمراكز التابعة له الخدمات الصحية لـ 102,865 مراجعاً ، وذلك خلال الربع الثالث من هذا العام 2020 .
واستقبلت طوارئ المستشفى 31,889 مراجعاً, فيما استقبلت العيادات الخارجية 46,307 مراجعين في العديد من العيادات التخصصية الطبية .
وبينت إحصائيات المراكز التابعة للمستشفى استقبال مركز السكر 10,908 مراجعين خلال الفترة ذاتها ، واستفاد 2500 مراجع من عيادات مركز الأسنان التخصصي, و تم عمل 11,261 جلسة غسيل كلوي في مركز الملك عبدالعزيز لمرضى الكلى .
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