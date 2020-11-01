القاهرة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم افتتاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ وفرعها بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، ومتحف شرم الشيخ، بالإضافة إلى عددٍ من المشروعات القومية الأخرى.وواكبت زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إلى العراق، ولقائه بعددٍ من كبار المسئولين في البلاد، على رأسهم الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لافتة النظر إلى توقيع 15 مذكرة تفاهم والاتفاق على التوسع في التعاون الاقتصادي بين البلدين.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس، عن تسجيل 170 إصابة جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 8 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 107555 إصابة، والوفيات 6266 حالة وفاة.ونوّهت صحف اليوم إلى إعلان وزارة العدل السودانية عن توقيع اتفاقية ثنائية بين كل من حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول إعادة حصانة الخرطوم السيادية.وأخبرت عن مقتل وإصابة 30 شخصًا إثر انفجار أنبوب للغاز في محافظة المثني ثاني أكبر محافظات العراق، وذلك بعد عدة أيام من هجوم إرهابي استهدف خط أنابيب نفطي تسبب في وقف الصادرات النفطية.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ ارتفاع حصيلة ضحايا جائحة كورونا في العالم بشكل قياسي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تجاوزت حصيلة الإصابات في ألمانيا عتبة النصف مليون، وفي أمريكا بلغت الإصابات خلال 24 ساعة أكثر من 94 ألف حالة إصابة و 919 حالة وفاة.// انتهى //10:03ت م0022