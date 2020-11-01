عام / أكثر من 89 ألف مستفيد من عيادات "تطمن" في الأحساء
الأحد 1442/3/15 هـ الموافق 2020/11/01 م واس
الأحساء 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس
قدّمت عيادات "تطمن" في محافظة الأحساء خِدْماتها لـ 89774 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.
وأوضح التجمع الصحي في الأحساء أن خِدْمات عيادات "تطمن”، تقدم من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مراكز صحية، تشمل مركز صحي البندرية، والشعبة، والمركز.
يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .
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11:06ت م
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