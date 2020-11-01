الأحساء 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسقدّمت عيادات "تطمن" في محافظة الأحساء خِدْماتها لـ 89774 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.وأوضح التجمع الصحي في الأحساء أن خِدْمات عيادات "تطمن”، تقدم من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مراكز صحية، تشمل مركز صحي البندرية، والشعبة، والمركز.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //11:06ت م0032