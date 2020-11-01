عرعر 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسأنشئت جامعة الحدود الشمالية 2664 جلسة افتراضية عبر نظام الفصول الافتراضية للطلبة خلال الأسبوع الماضي بلغ أعداد الحاضرين في جميع الجلسات بدون تكرار نحو 56635 طالباً وطالبة فيما جرى استعراض 1362 ملفاً و2853 لوحات نقاش و3803 تسجل دخول.وأشارت الجامعة إلى أنها أعدت غرفة عمليات لأعضاء هيئة التدريس مدعومة فنياً ،إلى جانب إعداد خطة بديلة لإتمام العملية التعليمية .// انتهى //11:16ت م0034