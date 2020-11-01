الخرطوم 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على مباحثات رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد مع نظيره السوداني الفريق أول محمد عثمان الحسين في الخرطوم أمس، حيث تناولت العلاقات العسكرية والأمنية بين البلدين.وأشارت إلى استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين وزراء شؤون المياه في السودان ومصر وإثيوبيا اليوم.ونشرت إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، بأن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) ستعقد أول اجتماعاتها داخل ليبيا في الفترة بين الثاني والرابع من نوفمبر الجاري، للمرة الأولى.وتطرقت صحف اليوم إلى إنقاذ وحدات من خفر السواحل التونسي أمس 14 مهاجرًا غير شرعي في البحر بمحافظة صفاقس.وأبرزت إعلان السلطات الأمنية العراقية، أمس، فتح ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بعد أكثر من عام على إغلاقها بسبب الاحتجاجات والاعتصامات الشعبية.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن بحملة في مختلف أرجاء الولايات المتحدة لمحاولة التأثير على الناخبين القلائل الذين لم يحسموا أمرهم.// انتهى //11:17ت م0035