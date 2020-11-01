كابول 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسقُتل 3 عناصر من الشرطة الأفغانية وأصيب اثنان آخران في انفجار قنبلة بإقليم "هيرات" في أفغانستان.وأوضح المتحدث باسم شرطة الإقليم عبد الأحد والي زادة اليوم، أن القنبلة كانت مثبتة بدراجة نارية، وكان تفجيرها بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للشرطة، مما أدى إلى تضرر عشرات المتاجر والمنازل المجاورة جراء الانفجار.فيما لم تعلن أي جماعة أو جهة مسؤوليتها عن هذا الانفجار.// انتهى //11:18ت م0036