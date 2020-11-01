الباحة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات المخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.من جانبها حذرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة - لا سمح الله -.// انتهى //11:21ت م0039