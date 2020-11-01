جدة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسنفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة الأسبوع الماضي 4823 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة ، أسفرت عن ضبط 858 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة، للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال .وشملت الجولات الرقابية التفتيشية محافظات جدة بواقع 2168 جولة و533 مخالفة ، والطائف 1113 جولة و200 مخالفة ، والعاصمة المقدسة 1153 جولة و86 مخالفة ، والقنفذة 389جولة و39مخالفة .يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911 ".// انتهى //11:22ت م0040