عام/ سمو أمير منطقة الجوف يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة المعين حديثاً
الأحد 1442/3/15 هـ الموافق 2020/11/01 م واس
سكاكا 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم ، قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء محمد بن علي الخنيني المعين حديثاً ، يرافقه قائد حرس الحدود بالمنطقة سابقاً اللواء خالد بن مياح الفقير .
وأعرب سمو أمير منطقة الجوف عن شكره للواء الفقير بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنطقة، متمنياً له التوفيق .
كما استمع سموه من قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء محمد الخنيني لشرح عن سير العمل في قيادة المنطقة والمراكز التابعة ، منوهاً سموه بالدور الفاعل الذي يقوم به منسوبو حرس الحدود في حماية حدود المملكة، حاثهم على استمرار العطاء والأداء المميز.
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11:28ت م
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