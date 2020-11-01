سكاكا 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم ، قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء محمد بن علي الخنيني المعين حديثاً ، يرافقه قائد حرس الحدود بالمنطقة سابقاً اللواء خالد بن مياح الفقير .وأعرب سمو أمير منطقة الجوف عن شكره للواء الفقير بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنطقة، متمنياً له التوفيق .كما استمع سموه من قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء محمد الخنيني لشرح عن سير العمل في قيادة المنطقة والمراكز التابعة ، منوهاً سموه بالدور الفاعل الذي يقوم به منسوبو حرس الحدود في حماية حدود المملكة، حاثهم على استمرار العطاء والأداء المميز.// انتهى //11:28ت م0042