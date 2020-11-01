سكاكا 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف غالب بن درداح الفهيقي المعين حديثاً.واستعرض سموه خلال الاستقبال سير العمل في الفرع والإدارات التابعة، مؤكداً على تقديم أفضل الخِدْمات للمواطنين .من جانبه أعرب مدير عام فرع الأحوال بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على الاستقبال والتوجيه.//انتهى//11:35ت م0043