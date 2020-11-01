بغداد 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واستناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لبغداد أمس, مبرزةً مباحثات اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة والتي تم من خلالها التوقيع على 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون بين البلدين شملت مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية.وتطرقت إلى حراك الكتل البرلمانية العراقية للاتفاق على تمرير قانون المحكمة الاتحادية في مجلس النواب, منوهةً بأن اللجنة التي شكلها البرلمان لهذا الغرض قطعت شوطا كبيرا في المناقشات حول المشروع المرسل من الحكومة.وتناولت الصحف الجدل الدائر في الأوساط البرلمانية والسياسية حول الاقتراض الحكومي لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين للأشهر القادمة .وتناولت صحف بغداد الانتقادات الموجهة إلى قانون معادلة الشهادات العلمية المثير للجدل والمعروض على مجلس النواب, وخاصة مايتعلق بالرصانة العلمية.// انتهى //11:40ت م0044