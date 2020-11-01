عام / أمانة جائزة سمو أمير منطقة حائل " بصمة " تعلن تمديد فترة الترشح حتى الخميس القادم
الأحد 1442/3/15 هـ الموافق 2020/11/01 م واس
حائل 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس
أعلنت أمانة جائزة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل " بصمة " في عامها الثالث عن تمديد فترة الترشح للجائزة حتى يوم الخميس 5 نوفمبر القادم .
وأوضح مدير الجائزة محمد الزويد أن جائزة " بصمة " تهدف إلى تحفيز وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة العالية في المجتمع حيث تمنح للمشروعات التي أحدثت نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة بالمنطقة.
يذكر أن الجائزة تشمل " خمسة فروع هي " أداء " وتمنح للمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، نظير جهودهم في تنفيذ ومتابعة مشروعات وبرامج المنطقة بجودة وإتقان، و تمنح جائزة فرع " تميز " للأفراد العاملين بالقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، نظير ما قاموا به من جهد شخصي لإنجاز المشروعات وتذليل الصعوبات وتفعيل دور منسوبيهم وإيجاد المناخ الإيجابي و جائزة "عطاء" وتمنح للقطاعات والأفراد الذين لهم إسهامات فاعلة في المجال الخيري والتطوعي بالمنطقة.
وخصصت جائزة " مبادرة " للقطاعات والأفراد للمبادرات الإستراتيجية ذات الأثر الدائم والمستمر على المجتمع،أما جائزة " إبداع " وتمنح للأفراد المبدعين في شتى المجالات الفكرية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية وريادة الأعمال.
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