حائل 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسأعلنت أمانة جائزة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل " بصمة " في عامها الثالث عن ‏تمديد فترة الترشح للجائزة حتى يوم الخميس 5 نوفمبر القادم . ‏‏‪وأوضح مدير الجائزة محمد الزويد ‏أن جائزة " بصمة " تهدف ‏إلى تحفيز وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة العالية في المجتمع ‏حيث تمنح للمشروعات التي أحدثت نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة بالمنطقة.‏يذكر أن الجائزة تشمل " خمسة فروع هي " أداء " وتمنح للمؤسسات ‏الحكومية والأهلية والخاصة، نظير جهودهم في تنفيذ ومتابعة مشروعات وبرامج ‏المنطقة بجودة وإتقان، و تمنح جائزة فرع " تميز " للأفراد العاملين بالقطاعات ‏الحكومية والأهلية والخاصة، نظير ما قاموا به من جهد شخصي لإنجاز المشروعات ‏وتذليل الصعوبات وتفعيل دور منسوبيهم وإيجاد المناخ الإيجابي و جائزة "عطاء" ‏وتمنح للقطاعات والأفراد الذين لهم إسهامات فاعلة في المجال الخيري والتطوعي ‏بالمنطقة.وخصصت جائزة " مبادرة " للقطاعات والأفراد للمبادرات ‏الإستراتيجية ذات الأثر الدائم والمستمر على المجتمع،أما جائزة " إبداع " وتمنح للأفراد المبدعين في شتى المجالات الفكرية والتعليمية والثقافية والاجتماعية ‏والرياضية والفنية وريادة الأعمال. ‏‏// انتهـى // ‏11:51ت م0046