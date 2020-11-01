الرياض 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسأطلق معهد الإدارة العامة عبر منصة "إثرائي" عشرة برامج تدريبية إلكترونية جديدة في علوم الإدارة وتخصصاتها، والقيادة، وتقنية المعلومات، والأنظمة وغيرها من التخصصات المهمة التي تقدم لموظفي الدولة خلال العام التدريبي الواحد، وأربعة برامج تدريبية إلكترونية أخرى تقدم لبقية المواطنين والمقيمين بالمملكة بحيث يمكن للجميع الاستفادة من برامج منصة "اثرائي".يذكر أن منصة "إثرائي" تقدم العديد من البرامج التدريبية الإلكترونية المتخصصة في مختلف المجالات المعرفية، والمؤتمرات الإلكترونية، بالإضافة الى معلومات "إثرائية" متنوعة ذات محتوى عربي إلكتروني كان إنتاجه بقوالب رقمية معاصرة لإثراء المعرفة العربية، وقد استقبلت المنصة أكثر من 4 ملايين زائر، وبلغ عدد المستفيدين من برامجها حوالي مليوني متدرب ومتدربة من موظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم من المواطنين والمقيمين، وبحضور تجاوز 100 ألف للمؤتمرات الإلكترونية.// انتهى //12:23ت م0050