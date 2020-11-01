مكةالمكرمة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واستولى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع انطلاق المرحلة الثالثة من عودة المعتمرين والمصلين عناية فائقة بسلامة ضيوف الرحمن من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية بالتعاون مع الجهات المعنية .كما جهزت الرئاسة لراحة المعتمرين ٦٠٠ عربة كهربائية، و٥٠٠٠ عربة يدوية، يشرف عليها ١٢٠ موظفًا، خاصة بالمعتمرين، تعقم بشكل مستمر قبل الاستخدام وبعده.ومع بدء المرحلة الثالثة اليوم وصل المعتمرون إلى المسجد الحرام، وفق ما حدد بـ ٢٠ ألف معتمر يومياً، يستقبلون وفق الإجراءات المتخذة وعن طريق التصاريح المعتمدة في تطبيق " اعتمرنا" .وقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية العاملة بالمسجد الحرام خدماتها مع بدء رفع الطاقة التشغيلية الاحترافية بنسبة ١٠٠٪ المتمثلة في تنظيم عمليات الدخول والخروج من نقاط التجمع والتزامهم بمتطلبات الإجراءات الاحترازية كالخضوع لكشف درجات الحرارة عبر الكاميرات الحرارية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر وارتداء الكمامات الطبية والتزامهم بالملصقات الإرشادية التي توضح مسافات التباعد الاجتماعي والمسارات المحددة لأداء الطواف والسعي وجميع ما استُحدث من وسائل مكافحة العدوى داخل منظومة خِدْمات الحرم المكي الشريف.// انتهى //12:32ت م0052