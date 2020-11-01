الجزائر 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسبدأ الناخبون الجزائريون في محافظات الشمال اليوم، التصويت على استفتاء تعديل الدستور عبر مكاتب الاقتراع المخصصة لذلك وسط إجراءات صحية وأمنية مشددة، وذلك للفصل في تعديلات دستورية جديدة اقترحها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، وتستمر حتى السابعة مساءً .وأوضحت السلطات الجزائرية المستقلة للانتخابات في بيانها ، أن عملية الاستفتاء جرت في ظروف عادية والالتزام بالبروتوكول الصحي المعد لهذا الحدث ، مشيرةً إلى أن العملية الانتخابية بدأت بمحافظات الجنوب الجزائرى الخميس الماضي .// انتهى //12:48ت م0055